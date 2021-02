Sonia Di Maggio aveva vissuto un anno in Friuli

Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa dall'ex fidanzato a Minervino, in provincia di Lecce, aveva vissuto in Friuli tra il 2018 e il 2019, e proprio venerdì avrebbe dovuto recarsi a Pordenone per essere sentita come testimone in un processo per un'aggressione subita a Brugnera, quando era ospite di un conoscente.



Proprio nel Friuli Occidentale, la giovane riminese aveva vissuto per un periodo, tra Brugnera e Fiume Veneto. Quando il fidanzato dell'epoca aveva avuto dei problemi con la giustizia, la 29enne era stata ospite a casa di un conoscente della coppia, che però - stando alla denuncia che la ragazza aveva sporto - l'aveva picchiata per derubarla.



Quando la relazione sentimentale che l'ha portata in Friuli è terminata, Sonia Di Maggio è tornata a Rimini. Proprio nella sua città di origine ha successivamente conosciuto l'uomo che lunedì l'ha uccisa, mentre strava passeggiando in strada, con 20 coltellate. Salvatore Canfora ha confessato il delitto, ma l'obiettivo era il nuovo fidanzato di Sonia, Francesco Damiano.

Venerdì la giovane avrebbe dovuto testimoniare in tribunale a Pordenone, ma non si è presentata. A Foggia, mentre era diretta verso Pordenone, la 29enne è stata fermata dalla polizia stradale che l'ha multata per aver violato il divieto di spostamento in zona arancione.