Sono 13 gli indagati per la morte del piccolo Stefano

Sara un'inchiesta molto complessa quella legata alla morte del piccolo Stefano, il 13enne di Gorizia che ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo profondo 30 metri all'interno del parco di Palazzo Coronini Cronberg, di proprietà e di gestione dell'omonima fondazione, durante un'attività di orienteering promossa dal centro estivo salesiano che frequentava.

Sono 13, infatti, le persone indagate. Gli atti sono in fase di formalizzazione proprio in queste ore, dopo l'assunzione da parte degli inquirenti delle testimonianze delle persone presenti al momento della disgrazia, molte delle quali minori.

La loro iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, come fa a sapere il procuratore facente funzioni, la dottoressa Laura Collini. A loro deve essere garantita l'assistenza di un legale nel momento in cui sarà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, esame affidato al dottor Carlo Moreschi.

L'area dove è avvenuta la tragedia rimane sotto sequestro. L'inchiesta vede coinvolti numerosi minorenni, motivo per il quale le indagini hanno richiesto ancor più tempo e cautela, per l'assunzione delle loro testimonianze in forma protetta.

I tempi per le esequie non sono ancora stati resi noti, ma la famiglia ha accolto la proposta del sindaco Rodolfo Ziberna di celebrare il funerale del piccolo in uno spazio aperto, sufficientemente ampio da consentire la massima partecipazione della comunità, nel rispetto delle norme anti-Covid. Nel giorno dell’ultimo saluto a Stefano, come già annunciato da Ziberna, a Gorizia sarà lutto cittadino.

Anche il parco Coronini Cronberg rimarrà chiuso almeno fino ai funerali, ma forse anche oltre, in attesa che la magistratura faccia chiarezza su cosa non ha funzionato nel piano della sicurezza. "È assolutamente indispensabile che si sappia cosa deve fare la Fondazione", ha ricordato il sindaco, che è anche presidente dell’Ente, "perché una simile tragedia non accada mai più, pur nella consapevolezza che l'imponderabile non può essere prevenuto".