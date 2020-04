Sono positivi al Covid-19 ma escono di casa, due denunce

Diminuiscono ancora le multe in Fvg per spostamenti non autorizzati: ieri, come riferisce la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.995 controlli sulle autocertificazioni sono state 'solo' 52 le sanzioni. Ma a preoccupare sono stati ben due cittadini che, nonostante fossero positivi al Covid-19 e in quarantena obbligatoria, sono stati trovati fuori casa. In entrambi i casi è scattata una denuncia. Altre 18 persone sono state denunciate per altri reati.

Si conferma decisamente 'positiva', ma per rispetto delle regole, la situazione degli esercizi commerciali: a fronte di 1.517 verifiche, non è stata riscontrata alcuna irregolarità.