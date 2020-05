Sono positivi, ma escono di casa. Sette denunce in Fvg

In Regione rimane alta l'attenzione al rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19. Ieri, prima giornata delle aperture e della fine dell'obbligo di autocertificazione per gli spostamenti in Fvg, a fronte di 2.468 controlli, sono state 20 le sanzioni. Sono state 13, invece, le denunce per altri reati. A 'macchiare' la giornata sono state le persone positive al Coronavirus, in quarantena obbligatoria, trovate fuori casa, ben sette, che sono state denunciate.

Anche gli esercizi commerciali confermano il pieno rispetto delle normative vigenti: a fronte di 1.156 verifiche, infatti, non si sono registrate irregolarità.