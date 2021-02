Soprintendenza Fvg, tutti assolti gli impiegati accusati di assenteismo

Tutti assolti i dipendenti della Soprintendenza dei Beni culturali del Friuli Venezia Giulia che erano stati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso materiale in atto pubblico. Oggi è arrivata la sentenza, emessa dal giudice monocratico Massimo Tomassini del Tribunale di Trieste.



Il processo ha coinvolto 34 imputati, accusati di assenteismo, e oggi assolti perché "il fatto non sussiste". Alcuni degli imputati hanno invece scelto il patteggiamento e il rito abbreviato, mentre altri erano già stati assolti.



Quaranta dipendenti della della direzione e delle soprintendenze per i Beni culturali del Friuli Venezia Giulia nel 2012 finirono nel mirino delle Fiamme gialle e furono accusati di lasciare il posto di lavoro in orario di ufficio senza timbrare il cartellino, assentandosi illegittimamente senza segnalare l'uscita dall'ufficio, per sbrigare faccende personali.