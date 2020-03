Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati agli operatori del Sores della centrale di Palmanova a seguito di un caso di positività emerso nei giorni scorsi all'interno della struttura.

Gli esami sono stati eseguiti in totale su 56 addetti nelle giornate di ieri e l'altro ieri. Sono invece in corso di svolgimento i tamponi per il personale del Nue.