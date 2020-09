Sorpassa le auto in colonna a tutto gas, era ubriaco

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina hanno rintracciato e arrestato un cittadino romeno di 34 anni che deve scontare cinque anni e tre mesi di reclusione per minacce e lesioni aggravate. Viaggiava con altri connazionali a bordo di un furgone che i militari hanno controllato nei pressi dell’ex valico di Fernetti. Dalle verifiche effettuate sui passeggeri del mezzo è emerso che il 34enne è ricercato perché nel 2008, nel sassarese, al culmine di una furiosa lite, aveva aggredito un connazionale ferendolo in modo serio. Il ragazzo aggredito era finito in ospedale in gravi condizioni mentre lui era stato arrestato dai Carabinieri, ma una volta scarcerato in attesa del processo aveva fatto perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito è stato condotto al Coroneo.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Miramare, invece, ha denunciato un triestino 53enne per guida in stato di ebrezza. L’uomo, alla guida della propria auto, a velocità sostenuta, ha effettuato una pericolosa manovra di sorpasso della colonna di veicoli in coda su viale Miramare.

I militari lo hanno visto, raggiunto e lo hanno fatto accostare. Sottoposto alla prova con l’etilometro è risultato positivo, con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.