Sorpassa una Volante zizgagando a tutto gas

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano, nato nel 1996 in Colombia. In stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), ha opposto resistenza agli operatori di una Volante della Questura intervenuta in via San Giusto per una lite.

Ieri pomeriggio, inoltre, è stato sanzionato per guida non adeguata alle circostanze stradali un cittadino rumeno del 1990. Una Volante lo ha notato in centro città a bordo della sua auto procedere a zig zag e a sorpassarla ad alta velocità. Gli è stato intimato più volte di accostare il mezzo. Chiesto conto della sua condotta, una volta identificato, il rumeno è stato sanzionato per la specifica violazione al codice della strada.