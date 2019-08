Sorpasso con schianto a Gemona: tre feriti

Potrebbe esserci un sorpasso azzardato all'origine dell'incidente verificatosi questa mattina a Gemona, in via Taboga. Una Golf Volkswagen condotta da un 73enne di Brugneraè finita prima contro un'altra Golf, su cui viaggiavano anche altre due donne di nazionalità austriaca, e poi un palo, nel fossato. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto, a Gemona, in via Taboga.

L'incidente è avvenuto alle 11.30 circa, in direzione Udine.

L'auto tamponata, con alla guida madre e figlia, stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio i un negozio. Inevitabile l'impatto.

Madre e figlia sono state trasportate all'ospedale di Tolmezzo, mentre il 76enne a Udine a bordo dell'elisoccorso.

Lunghi rallentamenti si sono verificati lungo la Statale 13 Pontebbana. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Norm di Tolmezzo e Gemona, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario.