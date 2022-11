Sorpresa con l'amante, ma era stata espulsa dall'Italia

Si era appartata per un fugace momento d’amore, ma la 'scappatella' non era passata inosservata: i due amanti erano stati sorpresi da una pattuglia che scopre che lei non può restare in Italia perché destinataria di un provvedimento di allontanamento per motivi di Pubblica Sicurezza; scatta, quindi, una denuncia.

A distanza di tempo la donna viene nuovamente controllata, ma questa volta della pattuglia dei Carabinieri di Basovizza, impegnata con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico, a bordo di un autobus di linea. Sulla donna, una 35enne rumena, pende un mandato di cattura, dovendo scontare un anno di reclusione per l'inosservanza al provvedimento di lasciare il territorio nazionale e di non fare ritorno per cinque anni, per i fatti che si sono svolti a Trieste nel 2016. Così la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza l’ha arrestata e accompagnata nel carcere del Coroneo.