Sorpresa con la marijuana in centro a Trieste

La Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente e sequestrato una modica quantità di marijuana a una 20enne in via di Donota. Mercoledì sera, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano lamentato la presenza, nelle ore serali e notturne, di alcuni giovani dediti al disturbo della quiete pubblica e al consumo di stupefacenti, gli agenti del Commissariato San Sabba hanno effettuato alcuni controlli, terminati con il sequestro di un piccolo quantitativo di stupefacente a carico di una ragazza classe 2002 che stazionava nella zona, assieme a un gruppo di amici.

In particolare, gli operatori, passando lungo via Donota, avevano il gruppo di ragazzi che, alla vista della Volante, si è subito allontanato, con passo svelto e atteggiamento circospetto, verso la Scala Checchelin. La ragazza ha cercato di disfarsi, con un gesto improvviso, di un involucro sospetto. L'atteggiamento ha richiamato l'attenzione degli agenti che hanno sottoposto i giovani a un controllo; addosso alla ragazza, che poco prima si era liberata della bustina, c'era una piccola quantità di marijuana. La giovane è stata quindi sanzionata per detenzione illegale di stupefacenti.