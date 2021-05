Sorpresi a rubare nell’ecopiazzola di Casarsa, denunciati tre giovani

Continua l’attività di controllo del territorio da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Pordenone. Nella tarda serata di ieri, tre ragazzi si erano introdotti nell’ecopiazzola del Comune di Casarsa, in via Turridetta, in cerca di materiale da rubare.

I giovani sono stati notati da alcuni cittadini che hanno prontamente avvertito la centrale operativa dei Carabinieri. Immediatamente sono giunte sul posto due pattuglie composte da militari di San Vito al Tagliamento e Azzano Decimo che hanno bloccato i tre, rintracciati nelle immediate vicinanze. I militari hanno sequestrato la refurtiva - tre lampade in ottone di scarso valore - e li hanno denunciati per furto aggravato.

Nell'ambito della prevenzione, i Carabinieri del Nor hanno trovato, in via Fontanazze, una bicicletta da uomo di colore nero con freni a “bacchetta” marca Bottecchia, della quale, però, non risulta essere stata sporta alcune denuncia di furto. In attesa di terminare gli accertamenti tramite tutti gli uffici di polizia insistenti sul territorio, in caso di riconoscimento i militari invitano a contattare la Sezione Radiomobile dal lunedì al sabato tra le 8 e le 12 al numero 0434-372020/023.