Sorpresi a rubare nell'ospedale di Sacile, cercano di scappare in bici

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Polcenigo hanno arrestato in flagranza due trentenni per furti aggravati a Sacile.

La prima segnalazione è scattata alle 2.15 circa, quando la portineria dell’Ospedale di Sacile ha comunicato al 112 che, all’interno della sala d’aspetto, erano presenti due persone che, con un martello e uno scalpello, stavano forzando i distributori automatici del caffè.

Sul posto una pattuglia della Stazione di Polcenigo, ma gli autori del furto si erano dati alla fuga prima del loro arrivo. E' iniziata, quindi, una serrata attività di ricerca. I due sono stati individuati e bloccati a bordo di due bici lungo via Lacchin, mentre stavano svoltando verso la stazione ferroviaria. Non si esclude che nelle loro intenzioni ci fosse quella di salire sul treno verso Mestre.

Si tratta di un 35enne italiano e di un 31enne portoghese, entrambi residenti in Veneto e gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni in materia di stupefacenti. Con loro avevano monete rubate dal distributore automatico (per un totale di 37,50 euro) e il martello utilizzato per l’effrazione in Ospedale; lo scalpello era stato abbandonato, ancora incastrato nella lamiera di uno dei due distributori, e recuperato dai militari.

I due, però, non avevano commesso solo quel reato nella notte, visto che i Carabinieri di Polcenigo hanno ricostruito altri due furti: nelle borse, infatti, c'erano vari generi alimentari tra cui bottiglie d’olio, vasetti di sottaceti, di tonno e di alici marinate che i due avevano rubato, prima del furto all’ospedale, nel negozio Casa della Frutta di Sacile. Dalla cassa dell’esercizio era stata anche prelevata la somma di 120 euro, rinvenuta nella tasca della giacca di uno dei due. All’esterno dell’esercizio è stato trovato un piede di porco, usato per forzare la porta d’ingresso.

Per quanto riguarda le due bici, infine, i due le avevano prese nelle pertinenze di un’abitazione nella frazione di Ronche.

La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari, mentre gli oggetti atti allo scasso sono stati sequestrati. Su disposizione del Pm di turno presso la Procura di Pordenone, gli arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Gorizia.