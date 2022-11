Sorpresi ad armeggiare sulle auto in sosta

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato tre friulani, fra i 40 e i 50 anni, per furto aggravato. Il personale del Commissariato di Duino, su segnalazione di un utente che aveva visto il trio armeggiare sulle auto in sosta lungo la Napoleonica, in località Prosecco, ha rintracciato e bloccato, nell'area di servizio di Duino Nord, la macchina a bordo della quale si erano dati alla fuga.

I tre, residenti in Friuli e gravati da numerosi precedenti di polizia, avevano con loro diversi arnesi da scasso oltre ad alcuni monili, verosimilmente sottratti dalle auto in sosta.

Al termine delle formalità di rito, i tre sono stati denunciati; nei loro confronti il Questore di Trieste ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio.