Sorpresi in albergo con la refurtiva, si cercano i proprietari

Sabato 3 dicembre, gli agenti della Sezione Volanti della Questura udinese hanno denunciato per ricettazione una coppia di cittadini georgiani. L’uomo, 47enne, e la donna, 36enne, residenti in Liguria, sono stati controllati in una camera d’albergo: sul letto erano appoggiati diversi capi d’abbigliamento nuovi di famosi brand, sportivi e non, dei quali non erano in grado di giustificare il possesso.

Dopo un accurato controllo, sono stati sequestrati - in attesa d'individuarne i proprietari - cinque paia di sneaker, due cappellini di lana, tre paia di pantaloni, quattro maglie, un paio di guanti, cinque paia di calze, quattro borse, un profumo, otto videogiochi della console Nintendo Switch, ancora sigillati e 30 vasi da 195 grammi di filetti di tonno in olio di oliva.

La donna, trovata in possesso di forbici e di un arnese per rimuovere le placche anti-taccheggio, è stata denunciata anche per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Nei confronti di entrambi il Questore ha poi disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Udine e Pradamano per tre anni.

Chi abbia subito il furto dei beni è pregato di rivolgersi alla Questura di Udine per la restituzione.