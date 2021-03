Sorpreso a bere birra al parco, sanzionato

E' uscito di casa per fare due passi e, approfittando del sole e della bella giornata primaverile, si è seduto su di una panchina, al parco. La sua presenza, però, non è sfuggita agli agenti della Questura di Trieste, impegnati sul territorio in servizi di controllo straordinari.

Il giovane, un 22enne, era seduto nel giardino di piazzale Resmini intento a bere una birra, quando è stato identificato e sanzionato per violazione delle limitazioni previste in zona rossa. Il 22enne si è giustificato dicendo che si era recato al parco per “compiere attività motoria”.