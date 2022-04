Sorpreso a lanciare sassi contro i passanti

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia locale di Trieste dopo essere stato sorpreso lanciare due grossi sassi contro un'ignara anziana, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La 'sassaiola' si è verificata qualche pomeriggio fa in via Rigutti, all'altezza del muro di cinta di un giardino.

A evitare possibili conseguenze ai danni della donna ci hanno pensato due agenti in borghese, sul posto per pattugliare la zona dopo alcune segnalazioni di degrado urbano.

Gli uomini della Municipale hanno visto interamente la scena: hanno notato il giovane andare contro l'incolpevole donna, prendere una pietra di grosse dimensioni e lanciarla contro la signora, inveendo.

Pochi istanti dopo si è verificato un secondo lancio, anche questa volta, andato fortunatamente a vuoto. A quel punto la pattuglia è intervenuta fermando e identificando il soggetto, poi accompagnato in caserma per le operazioni di rito. Nei suoi confronti la Polizia locale ha formalizzato la denuncia per getto pericoloso di cose.