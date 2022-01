Sorpreso a rubare nel supermercato, scappa con i pomodori pelati

Entra nel supermercato del centro commerciale Città Fiera di Martignacco come normale cliente, per fare la spesa. Il personale del negozio, però, si accorge che l'uomo, invece di posare la merce che ha acquistato all'interno del carrello, la nasconde sotto i suoi abiti. Così gli addetti alla sicurezza lo avvicinano per farsi restituire il cibo che stava cercando di rubare e accompagnarlo alle casse.

Il ladro, però, reagisce: spintona i dipendenti e scappa con alcuni barattoli di pomodori pelati e altre cibarie (alcune finiscono a terra). Riesce a fuggire dal punto vendita e a fare perdere le sue tracce. È successo ieri pomeriggio.

Sul posto poi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine che lo stanno cercando. I dipendenti spintonati non sono dovuti ricorrere alle cure sanitarie perché, fortunatamente, non sono rimasti feriti. È caccia al ladro di pelati.