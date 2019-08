Sorpreso a rubare nell'ex ospedale di Gorizia

La Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato per furto un 40enne, residente a Cormòns. Ieri mattina, nel corso di un controllo nell’area dismessa dell’ex ospedale civile di Gorizia, dove erano stati segnalati numerosi furti e atti di vandalismo, gli agenti hanno sentito dei rumori sospetti da una palazzina.

Sono così entrati nello stabile e hanno sorpreso in una stanza l'uomo intento ad armeggiare con delle sbarre metalliche, appena estratte da un muro. Il 40enne, senza documenti, è stato quindi accompagnato in Questura e, quindi, posto ai domiciliari per furto aggravato dalla natura pubblica dello stabile e dalla violenza sulle cose perpetrata. Gli oggetti che aveva con sé sono stati sequestrati e saranno restituiti ai legittimi proprietari.