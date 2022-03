Sorpreso a rubare nella canonica di Cedarchis

Nel pomeriggio di sabato 26 marzo, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 55enne nato in Germania e residente in Friuli.

L’uomo, con un complice, si era introdotto da una finestra nella canonica di Cedarchis, frazione di Arta Terme. Ma la mossa era stata notata da un poliziotto del Commissariato che, fuori servizio, si trovava nei paraggi. L’agente si è subito qualificato, riuscendo a bloccare uno dei due ladri, mentre l’altro si dava alla fuga.

All’interno della canonica è stata trovata una cassetta delle offerte, svuotata e con il lucchetto forzato. Nelle tasche dei pantaloni dell’uomo sono stati trovati circa 80 euro in monete e, nel borsello, una chiave passpartout e un cacciavite. Al termine dell’attività di Polizia giudiziaria, il 55enne è stato arrestato per furto e portato nella Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per identificare l’altro soggetto.