Sorpreso a rubare, non potrà più entrare nei bar

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto nei confronti di un 25enne marocchino il divieto di accesso per anni due nei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande del centro (in via Brusafiera, piazzetta Cavour, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele, piazzale Ellero, piazza XX Settembre, corso Garibaldi e piazza Risorgimento).

Il provvedimento interdittivo è stato emesso sulla base della legge per la 'promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana'. Nella notte di giovedì 19 dicembre alla sala operativa della Questura era arrivata una richiesta d'intervento da parte della titolare di un bar di via Brusafiera, che aveva sorpreso il giovane a rubare una bottiglia di liquore e soldi dal portafoglio di un suo dipendente.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, avevano identificato il 25enne marocchino, residente a Codroipo, che è stato denunciato per tentato furto. Dai successivi accertamenti è emerso come il giovane fosse gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, furto, violazioni al Foglio di Via Obbligatorio, minacce, lesioni e danneggiamento. Da lì, la decisione del Questore di comminare nei confronti dello straniero il divieto di accesso, misura già disposta in altre due occasioni nei mesi scorsi.