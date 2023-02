Sorpreso a rubare quasi 20mila euro di farmaci

Aveva sottratto quasi 20mila euro di farmaci, da vari reparti dell'ospedale Cattinara di Trieste. A scoprire il furto era stata la direzione medica della struttura che, negli spogliatoi del personale, nel piano interrato della palazzina Poliambulatori, aveva trovato nove scatoloni di medicine.

Era subito scattata una denuncia alla Polizia di Stato, con allegata una lista dettagliata dei farmaci sottratti, per un valore totale quantificato in 19.943.75 euro.

Gli accertamenti si erano fin da subito concentrati sulla Medicina d’Urgenza e, in particolare, su un infermiere in servizio nel reparto. Appena avviate le indagini, il responsabile si è presentato autonomamente al Posto di Polizia dell’Ospedale, confessando il furto.

Ai poliziotti ha detto di aver sottratto i farmaci per spedirli in Africa per beneficenza. Per l'infermiere è scattata una denuncia per furto aggravato.