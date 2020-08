Verso le 5 di questa mattina, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento aggravato e per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere un triestino del 1973. Senza apparenti motivi, l'uomo ha forato con un coltello (poi sequestrato) le gomme di alcune vetture in sosta in via Giulia. Sul posto l'equipaggio delle Volanti.