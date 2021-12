Sorpreso al volante con una patente tedesca falsa: maxi multa da 5.100 euro

Venerdì 3 dicembre sera, durante i consueti controlli lungo la statale 13, nel territorio di Codroipo, gli agenti del Distretto di Polizia Locale del Medio Friuli, hanno fermato un furgoncino condotto da un cittadino pakistano. Oltre allo straniero, a bordo del mezzo c'erano altri sei cittadini di nazionalità pakistana e bengalese.



Agli agenti impegnati nel servizio non è passato inosservato il comportamento nervoso del conducente, così, da un approfondito esame, è emerso che la patente di guida dell'uomo, emessa dall'autorità tedesca, risultava contraffatta.



Il pakistano, dopo esser stato accompagnato nei locali della Polizia Locale, per accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di "uso di atto e falso" e "guida senza patente".



Il documento è stato sequestrato mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. All'uomo è stata anche elevata una maxi sanzione, di 5.100 euro.