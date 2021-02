Sorpreso con 85 litri di gasolio rubato

Nell'ambito dei controlli del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pordenone, durante la notte tra domenica e lunedì, hanno intercettato, verso le 3.30, in via Pirandello, nel quartiere di Villanova a Pordenone, una vettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha arrestato la marcia e, sceso, si è dato precipitosamente alla fuga. I militari hanno rintracciato il giovane che si era nascosto in una siepe vicina.

L’inusuale comportamento del 22enne ha portato i militari a controllare l’abitacolo dell’auto, trovando quattro taniche contenenti 85 litri di gasolio, per un valore commerciale di circa 100 euro. Dopo i primi accertamenti svolti dai Carabinieri, il giovane ha confessato di aver rubato, poco prima, il gasolio da un mezzo di lavoro presente in un cantiere stradale nella zona dell'interporto.

La refurtiva è stata quindi restituita, mentre il responsabile del furto è stato denunciato anche per guida senza patente perché mai conseguita ed è stato sanzionato per la violazione delle norme anti-covid-19, per essersi spostato durante il coprifuoco senza giustificato motivo.