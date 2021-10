Sorpreso con hashish in Borgo stazione

La Polizia Locale di Udine, in servizio presso il presidio di via Leopardi, ha fermato un cittadino di origini pakistane perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, nello specifico dell'hashish. Gli agenti hanno sequestrato lo stupefacente e redatto i

verbali di rito. Il fermo è scattato questa mattina alle 11.30 circa nella zona della stazione.