Sorpreso di notte con un armamentario da scasso

La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 54enne isontino sorpreso, durante la notte tra il 24 e il 25 ottobre, in possesso di un coltello a serramanico e di strumenti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio.

Personale della Squadra Volante, intorno all'una e mezza ha fermato per un controllo due persone sospette lungo via Faiti. Il 54enne goriziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15,5 centimetri, di un cacciavite e di un paio di pinze universali, oltre che di un guanto in pile di colore blu.

L’uomo, che non ha saputo giustificare in alcun modo il loro possesso, è stato accompagnato negli uffici della Caserma Massarelli, dove è stato denunciato. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.