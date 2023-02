Sorpreso in auto con un etto di marijuana

Doveva lavorare per tutta la stagione come chef in un ristorante del Tarvisiano. Invece, è stato arrestato dalla Polizia di frontiera con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

E' quanto accaduto a un 27enne di Bacoli, in provincia di Napoli. Sabato l'auto su cui viaggiava con un conoscente è stata fermata a Ugovizza per un controllo e nel suo bagaglio i poliziotti hanno trovato 100 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Il giovane, assistito dall'avvocato Nicoletta Menosso, si è difeso sostenendo che si era portato la droga come scorta per la stagione, ma il rapporto di lavoro si era esaurito in pochi giorni, tanto che era in procinto di andarsene. Il Gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma nel suo paese d'origine.