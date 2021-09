Sorpreso nella notte mentre scappa con due bici

Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno arrestato nella notte un ladro di bicilette. Poco dopo l'1.30 i poliziotti, mentre perlustravano la zona di via Tagliamento, hanno sentito alcuni rumori metallici provenire da un condominio. Fatta marcia indietro, hanno sorpreso un uomo in sella a una bicicletta che stava uscendo dalla rampa di accesso ai garage dell’edificio, mentre trasportava con la mano libera un secondo velocipede. Nonostante l’alt, il ladro ha tentato di scappare per alcune decine di metri, lasciando cadere le biciclette e iniziando a correre, ma è stato prontamente fermato dagli agenti.

Per giustificarsi, ha dato spiegazioni confuse e contraddittorie circa la sua presenza lì e la proprietà delle bici, così da rendere certi i poliziotti della loro provenienza furtiva. Dopo aver accertato che alcuni dei garage del condominio erano aperti e aver contattato alcuni proprietari, gli agenti hanno appurato che una bici, del valore di circa 300 euro, era stato appena sottratta a uno di loro, che l’aveva riposta in garage la sera precedente e poi in Questura ha sporto formale denuncia di furto.

Il ladro, un 33enne cittadino italiano residente in città, è stato arrestato per furto in abitazione. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario della seconda bicicletta, del valore di circa 500 euro. In mattinata il Gip del Tribunale di Udine, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Udine, con obbligo di permanenza domiciliare notturna e di firma quotidiana in Questura.