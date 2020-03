Sos truffe: Cafc sospende le letture e le manutenzioni

Attenzione alle truffe, che non temono certo il contagio da Coronavirus e non si placano nemmeno di questi tempi. Il Cafc precisa che nessun tecnico incaricato entra nelle case e per il momento sono state sospese le letture e le manutenzioni, a causa del provvedimento per il contenimento dell'epidemia di Covid_19.

Chi invia mail o citofona spacciandosi per un tecnico Cafc è un truffatore, sottolinea l'azienda. L'appello è quello di non aprire la porta, di non rispondere e chiamare le Forze dell'Ordine.

Cafc ricorda inoltre il numero verde emergenze attivo 24 su 24 tutti i giorni 800 903 939