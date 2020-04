Sospensioni dell'erogazione dell'acqua nelle vie Oslavia e Tessitura

A causa dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria, in diversi civici delle vie Oslavia e Tessitura potrà essere sospesa per brevi intervalli l'erogazione dell'acqua nelle giornate di mercoledì 29 aprile dalle 9:15 fino a giovedì 30 aprile alle 17:00 (e comunque fino al termine lavori) e lunedì 4 maggio dalle 9:00 fino a venerdì 8 maggio alle 17:00 (e comunque fino al termine lavori).



In caso di condizioni meteo sfavorevoli i lavori saranno rinviati al primo giorno utile successivo.



A causa dell’intervento potrà verificarsi una diminuzione della pressione anche nelle aree limitrofe. Si raccomanda di far scorrere l’acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue.



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero verde 800306616.