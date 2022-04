Sospesa la convenzione con la Fondazione Margherita Hack

Dopo settimane di polemica, il Comune di Trieste ha sospeso la convenzione con la Fondazione Margherita Hack che si sarebbe dovuta occupare del progetto di catalogazione del patrimonio librario del Fondo Margherita Hack e Aldo De Rosa. La catalogazione non è stata mai avviata, pertanto il Comune ha annunciato di voler istituire una Commissione Scientifica per stabilire le modalità con cui procedere alla catalogazione del patrimonio librario lasciato in eredità dall'astrofisica e dal marito Aldo De Rosa.