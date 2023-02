Erano stati sospesi dal lavoro per non essersi vaccinati. Per questo 13 vigili del fuoco in servizio a Udine e Pordenone avevano fatto ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha dato loro torto.

I giudici, nel respingere il ricorso, si sono richiamati alla recente sentenza della Corte costituzionale sull'obbligo vaccinale per i sanitari, poi esteso ad altre categorie tra le quali quella dei vigili del fuoco.