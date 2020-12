Sospetti pacchi bomba fuori da tre Municipi, intervento degli artificieri

Allarme bomba questa mattina davanti all’ingresso dei Municipi di Cimolais, Claut e Barcis. Sono stati rinvenuti dei cartelli e dei pacchi colorati, confezionati tipo regalo, con un cappello di Babbo Natale appoggiato sopra; nei documenti di rivendicazione, di matrice anarchica, si faceva riferimento alle opere sul fiume Cellina.

"Comune di Barcis commissariato per pianificazione di catastrofe e per complicità i Comuni di Claut e Cimolais", si leggeva nei messaggi appesi accanto ai pacchi. "Basta garantire le rendite dell'industria idroelettrica. Basta sperpero di denaro pubblico e devastazioni ambientali. Il Cellina vi seppellirà. E' urgente smatellare la diga di Barcis, rinaturalizzare la valle, pianificare uno sviluppo sostenibile e autogestito della montagna e di tutto il territorio del Cellina".

Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che hanno subito messo in sicurezza i siti, per poi far intervenire gli artificieri del Nucleo dei Carabinieri di Udine. Questi ultimi hanno fatto brillare i pacchi: all'interno non c'era esplosivo, ma solo sabbia.

L'intervento dei militari dell'Arma è stato tempestivo e risolutivo. I carabinieri lavorano anche oggi, come fanno ogni anno, in particolare nei giorni delle festività, per garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di trascorrere giornate serene e sicure con i propri cari.