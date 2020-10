Sospetto Covid, chiude la Motorizzazione di Udine

"Ufficio chiuso precauzionalmente in applicazione del protocollo Covid-19", e tanti saluti a rinnovi, esami e appuntamenti. Porte sbarrate alla Motorizzazione Civile di Udine, per un caso di positività al Coronavirus riscontrato tra i dipendenti della sede di via Popone. E allora ingresso vietato a qualsiasi utente, in attesa del contact tracing e della sanificazione dei locali.

La positività è, però, emersa soltanto nelle ultime ore e, quindi, non c'è stato tempo di avvisare tutti coloro che avevano preso appuntamento - unico modo di accedere alla struttura fino a ieri - per questa mattina. E così decine di persone sono rimaste chiuse fuori, compresi diversi ragazzi che avrebbero dovuto effettuare la prova scritta dell'esame per la patente.

Nessuna notizia su quando tutte le prestazioni perse saranno recuperate: gli uffici di via Popone saranno sanificati domani, con la chiusura totale della sede, mentre venerdì rimarranno chiusi gli sportelli per il pubblico.