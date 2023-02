Sostegni al turismo, il Consiglio di Stato boccia la Regione

Il Consiglio di Stato boccia la Regione Friuli Venezia Giulia: l'accesso ai sostegni per le imprese danneggiate dal lockdown non rispetta la libertà di concorrenza e del mercato. Con questa motivazione il massimo giudice amministrativo ha annullato la delibera con cui, nel novembre 2020, la Giunta regionale stabilì i criteri per avere gli aiuti economici.

I sostegni, riservati al comparto turistico messo in difficoltà dalle misure anticoronavirus, non erano molto consistenti e andavano dai 650 euro per le guide alpine ai 4.800 euro agli alberghi e alle agenzie di viaggio. Ciò nonostante, l'Antitrust ha fatto ricorso prima al Tar regionale, che gli ha dato torto, poi al Consiglio di Stato.

Nel mirino era finito il criterio per cui gli aiuti erano riservati a soggetti con sede legale e sede operativa in regione. L'Antitrust ha sostenuto che la norma è discriminatoria nei confronti delle imprese operanti sul territorio, ma con sede legale fuori regione. Il giudice gli ha dato ragione, rilevando che il doppio requisito altera la par condicio fra gli operatori economici.