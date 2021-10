Sotto attacco dei no vax la pagina Facebook dell'Asugi

La pagina Facebook di ASUGI è stata assalita ieri sera da un numeroso gruppo di profili falsi, che ha tentato di creare scompiglio e diffondere fake news commentando in blocco due post riservati alla campagna vaccinale.



"Tutti i profili, un centinaio, sono stati bloccati e inseriti in una lista da fornire alle autorità e alla Polizia Postale per le indagini del caso - riferisce l'Azienda sanitaria giuliano-isontina -. Gli oltre 500 commenti deliranti - in cui per esempio si paragonavano i sanitari a novelli Josef Mengele, si citava la teoria complottista del nuovo ordine mondiale e si parlava di genocidio sistematico - sono stati segnalati come fake news alla piattaforma di Facebook".



Durante la notte e ancora questa mattina altri hanno provato a forzare la disattivazione temporanea ai commenti, senza successo. Senza questo blocco probabilmente l’attacco sarebbe andato avanti per ore. Si è deciso di non oscurare la pagina per raccogliere più dati possibile.



La pagina Facebook di ASUGI non è stata la prima a essere presa di mira in Italia. I profili fake si rifanno a un gruppo già noto alla stampa e alle autorità, che organizza i suoi attacchi su una app di messaggistica istantanea e da lì colpisce in massa.



ASUGI si scusa del temporaneo disservizio che impedisce agli utenti di commentare i post della propria pagina Facebook. La disattivazione verrà annullata non appena verrà dato parere positivo in merito.



L'Azienda sanitaria ricorda che "i vaccini anti COVID-19 hanno superato le tre fasi della sperimentazione clinica previste, hanno soddisfatto standard elevati e hanno ricevuto una raccomandazione scientifica positiva dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), prima che la Commissione europea ne autorizzasse l’uso pubblico".