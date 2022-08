Sotto controllo il nuovo incendio a Duino, riaperta la viabilità

Non c’è davvero pace sul fronte incendi che, mai come questa estate, stanno devastando il territorio, soprattutto nel Carso.

Se la notte a San Dorligo della Valle è stata tranquilla – con i residenti di Prebenico e Crociata rientrati da ieri nelle loro case dopo l’evacuazione nella notte tra martedì e mercoledì – un nuovo allarme è scattato a Duino, duramente colpita sabato dal vasto rogo che aveva costretto a una lunga chiusura dell’autostrada e della ferrovia.

Le fiamme hanno preso vigore all'alba, nella zona del sentiero Rilke e davanti al Conad, che era già stato evacuato sabato pomeriggio per precauzione.

E' stata chiusa la statale 14 tra Monfalcone (zona Lisert) e Sistiana. A partire dalle 8, Autovie Venete ha provveduto a chiudere lo svincolo di uscita a Duino in direzione Trieste. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e, allo stesso tempo, per garantire la sicurezza dei mezzi in transito. Il rogo, al momento, non minaccia l’asse autostradale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra antincendio boschivo, un'autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale di Trieste, la squadra del distaccamento di Opicina, la squadra Aib e l'autobotte kilolitrica del comando di Gorizia e un modulo Aib della colonna mobile del Veneto giunto dal comando di Venezia. Sul posto anche personale del Corpo Forestale regionale, volontari antincendio boschivo della Protezione civile e un elicottero regionale.

Alle 10.45 l'incendio è circoscritto e sono in corso le operazioni di bonifica e si sta riaprendo parzialmente la circolazione sulla statale 14.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell'incendio nel comune di San Dorligo della Valle, per le quali sono impegnati anche due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 16. E' stato riaperto lo svincolo in uscita di Duino in direzione Trieste. La situazione sta tornando alla normalità sulla viabilità ordinaria, dove si sta procedendo alla bonifica dopo l'incendio scoppiato questa mattina. Da qui la decisione di far tornare a scorrere il traffico anche sullo svincolo.

Notizia in aggiornamento