Sotto l'effetto dell'alcol si addormenta tra le siepi di largo Barriera Vecchia

Qualche giorno fa, a Trieste, su segnalazione di un cittadino di passaggio che aveva notato una ragazza apparentemente esanime tra le siepi delle isole centrali di largo Barriera vecchia, la Polizia Locale è intervenuta per valutare l'urgenza.

La Sala operativa della Polizia Locale ha inviato una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali. Gli agenti hanno così appurato che non si trattava di una persona colta da malore o altra emergenza sanitaria, ma di una semplice dormita, nonostante i rumori del traffico, post sbornia. La ragazza, già nota agli operatori per motivi analoghi, insieme alla sanzione per ubriachezza, ha ricevuto anche un ordine di allontanamento dalla città.