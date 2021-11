Sottopasso di piazzale D’Annunzio, al via i lavori

Al via i lavori, lunedì 8 novembre, per installare il portale d’ingresso al sottopasso di piazzale D’Annunzio, a Udine, e disagi al traffico per il tempo necessario al completamento dell'opera.



Lo ha annunciato il vicesindaco Loris Michelini, specificando che “per tre giorni, dall'8 al 10 novembre, la circolazione sarà interrotta in quel tratto. Verranno effettuati lavori incompatibili con i flussi viari. Al netto del piccolo disagio, si tratta di un’opera molto importante che risolve finalmente l’annoso problema dei mezzi pesanti che imboccano il sottopasso salvo poi restare incastrati. Un’altra piccola opera che migliora la circolazione e previene criticità che, per anni, si sono ripresentate sistematicamente”.