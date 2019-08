Sovrappeso, va dal dietologo e scopre di essere incinta

'Non sapevo di essere incinta' in salsa friulana, a Udine, dove una donna ha scoperto di essere in stato interessante nel corso di alcune visite specialistiche all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Non visite ginecologiche, però. La donna, infatti, per capire come mai negli ultimi mesi si ritrovava stranamente in sovrappeso, nonostante la sua dieta non fosse cambiata di una virgola nell'ultimo periodo, ha eseguito alcuni accertamenti dal dietologo.





Rivoltasi ad un medico, esperto in malattie metaboliche e diabetologiche dell'Azienda ospedaliera-universitaria friulana, ha scoperto così la gravidanza inaspettata. Nessun problema di dieta o alimentare, di ormoni impazziti o tiroide. Il medico, analisi alla mano, ha fatto luce sul mistero. Non soltanto era in dolce attesa, ma anche oltre la 30ma settimana.



Certo una storia 'bizzarra', perché la scoperta è avvenuta a circa due mesi dalla nascita, anche se non è così insolito che a volte i primi mesi della gravidanza possano passare inosservati a molte donne. L'episodio, però, ha stupito lo stesso dietologo che ha espresso la sua sorpresa sui social.

"Una cosa è certa, il lavoro del Medico è raramente monotono – ha scritto sul social-. Talvolta, però, capita di dare delle notizie inaspettatamente belle. Come oggi in ambulatorio, dove da una visita per sovrappeso, dispnea, dispepsia ed alterata glicemia a digiuno, ci è capitato di diagnosticare una gravidanza di almeno 30 settimane”.





Risolto il mistero dell'aumento di peso ingiustificato e scongiurati problemi di salute legati ai valori sballati e all'affanno, alla donna ora non resta che godersi gli ultimi mesi di gravidanza preparando il necessario per accogliere il nascituro.