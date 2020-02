Spaccata in pieno giorno a Udine

Una spaccata in pieno giorno in piazzale D'Annunzio, a Udine, nel negozio di telefonia Wind. Un cittadino straniero, di nazionalità pachistana, di poco meno di 30 anni, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine per il furto di due smartphone del valore complessivo di 1.500 euro.

Approfittando del momento di chiusura del punto vendita, prima ha cercato di sfondare la porta, poi ha lanciato un cubetto di porfido contro la vetrata, infrangendola. Quindi, ha infilato il braccio nel varco che si era ricavato, ferendosi, e si è impossessato di due telefonini in esposizione, danneggiando anche un armadietto. A dare l'allarme è stato il titolare, al rientro dalla pausa.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dottor Francesco Leo, hanno rintracciato lo straniero nella zona di Borgo Stazione. Addosso aveva nascosti e due smartphone. In uno dei due aveva già posizionato la sua Sim Card. È stato accompagnato in Questura per tutti gli accertamenti e deferito in stato di libertà.