Ladri in azione nella notte nel supermercato Eurospin di Codroipo. I malviventi sono penetrati all'interno dopo aver spaccato una porta sul retro. In cerca di denaro contante, hanno frugato ovunque negli uffici per poi impossessarsi di un piccolo forziere che, però, conteneva unicamente documentazione.

A dare l'allarme, al suo arrivo in negozio, è stato il responsabile del punto vendita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Codroipo per un primo sopralluogo.