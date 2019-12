Spaccata nella notte all'ufficio postale

Spaccata questa notte in piazzale Valle del But a Udine. Intorno alle 4.30 le persone che abitano nella zona hanno udito un forte botto e sono uscite pensando si trattasse di un incidente. Invece, era una banda di ladri che stava tentando di assaltare l'Ufficio Postale. I malviventi hanno utilizzato una Fiat Punto come ariete, lanciata a tutta velocità contro la vetrata.

La vettura, però, è finita contro il muro, rendendo impossibile ai ladri penetrare all'interno degli uffici. La stessa banda di malviventi ha poi tentato di scassinare lo sportello postamat, anche in questo caso senza riuscirci. Sul posto sono intervenute le guardie giurate e la Polizia di Stato della Questura di Udine.

Anche se non sono stati sottratti contanti, i danni sono comunque ingenti a livello strutturale.