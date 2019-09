Spaccata nella notte all'ottica di Roveredo

Spaccata nella notte all’Ottica Centrale di Roveredo. Intorno alle 4.30, i malviventi hanno mandato in frantumi il vetro blindato del negozio, in via Donatori di Sangue 12, dopo aver coperto con schiuma e materiale in polistirolo la sirena dell’impianto di allarme. Una volta entrati nell’attività, hanno arraffato decine di paia di occhiali di varie marche, il registratore di cassa e un pc, per un valore stimato di circa 70.000 euro, riuscendo a darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri di Fontanafredda.

I militari hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di personale specializzato del Norm della Compagnia di Sacile. Le indagini proseguono ora a tutto campo, grazie anche all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, alle testimonianze e ai rilievi tecnici.