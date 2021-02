Spaccia droga sulla salita del Castello di Udine

Nel pomeriggio di lunedì, i poliziotti delle Volanti della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 28enne, colto in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poco prima delle 17, gli agenti di due Volante sono stati attirati dai movimenti sospetti di un gruppetto di stranieri sulla salita pedonale che da piazza I Maggio conduce al Castello di Udine, quotidianamente percorsa da studenti e turisti.

Mentre un equipaggio fermava e identificava quattro stranieri, l’altro ne seguiva altri due che, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di sfuggire al controllo, lanciandosi in una corsa perdifiato lungo il pendio sterrato. Gli agenti durante l’inseguimento si sono accorti che uno dei ragazzi aveva lanciato a terra un involucro di plastica e, dopo aver bloccato i due stranieri, l'hanno recuperato. Altro non era che un pezzo di hashish di circa 70 grammi, destinato allo spaccio.

Lo straniero che aveva tentato di disfarsene è stato quindi arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il ragazzo che era con lui, per il quale non sono emerse responsabilità, era un minore pakistano, che è stato affidato a un educatore della comunità dove è ospitato.