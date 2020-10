Spacciano droga, madre e figlio in manette

Una donna di 44 anni di Fagagna e il figlio convivente, poco più che ventenne, sono stati arrestati per spaccio dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine.

Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 70 grammi di cocaina, già confezionata in dosi, 40 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Sequestrati anche 1.950 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Le manette sono scattate a seguito di una complessa indagine, grazie a servizi di osservazione, pedinamento e controllo, finalizzati alla repressione del traffico di stupefacenti in provincia di Udine, in particolare nel capoluogo friulano. La Sezione Operativa ha documentato, in dettaglio, una cessione di droga nel pomeriggio del 25 settembre, da parte della donna. Quest'ultima ha venduto 23 grammi di marijuana, subito dopo sequestrata, a un 21enne udinese, segnalato a sua volta come assuntore alla Prefettura.

L'intera operazione è stata coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine, Marco Panzeri. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'accompagnamento della donna nella casa circondariale di Trieste e mentre il figlio è stati posto ai domiciliari. Entrambe le misure cautelari sono state convalidate dal Gip di Udine, Andrea Odoardo Comez, che ha poi disposto gli arresti domiciliari anche per la donna.