Spacciano eroina e hashish a giovani clienti, due arresti

La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato due cittadini pakistani per spaccio di eroina e hashish. L'operazione era partita dalle attività di controllo del territorio, nel corso delle quali i finanzieri avevano riscontrato un sensibile incremento dell'uso di stupefacenti da parte di giovani consumatori, alcuni trovati in possesso anche di eroina.

Su delega dell'Autorità giudiziaria, sono state avviate minuziose indagini, condotte attraverso testimonianze, esame dei tabulati telefonici, appostamenti e pedinamenti che hanno permesso d'individuare un primo cittadino pakistano che, pur non avendo fissa dimora, si trovava da diverso tempo nel Friuli Occidentale; l'uomo era noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio.

Sono state ricostruite oltre cento cessioni di eroina, in poco meno di sei mesi, da parte del pusher, nonostante le limitazioni anti-Covid. Per approvvigionarsi della droga, si recava a Mestre facendosi accompagnare in alcune occasioni in auto da un giovane clienti, poi 'ripagato in natura' con qualche dose.

Sulla scorta di quanto emerso, il Gip del Tribunale di Pordenone, su richiesta della Procura, ha emesso a carico del pakistano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nel corso delle indagini, è stato individuato anche un secondo cittadino pakistano, trovato in possesso di sette dosi di hashish. La perquisizione domiciliare - in un locale riconducibile a una coop sociale che promuove l'accoglienza dei migranti - ha permesso di scoprire altre 20 dosi di hashish, nonché un bilancino di precisione elettronico.

I riscontri hanno permesso d'individuare anche i clienti che, sentiti dai militari, hanno confermato l'attività illecita e hanno detto di aver comunicato con lui solo tramite WhatsApp. Per evitare intercettazioni telefoniche, infatti, lo spacciatore usava uno smartphone senza sim e si collegava alla piattaforma di messaggi tramite wi-fi, utilizzando un'utenza telefonica pakistana. Nel corso della perquisizione sono stati trovato anche mille euro in contanti, nascosti in un armadio, verosimilmente riconducibili all'attività di spaccio, tenuto conto che l'uomo risultava disoccupato da febbraio 2020.

Anche in questo secondo caso è scattato l'arresto e il pakistano è stato portato in carcere a Pordenone.

Su delega della Procura sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza delle sostanze. L'eroina veniva acquistata a Mestre, mentre l'hashish sulla piazza di Udine. Nei confronti di 14 acquirenti - dieci italiani e quattro stranieri - si provvederà alla segnalazione alla Prefettura come assuntori.