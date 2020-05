Spacciava eroina in casa, arrestata

Una triestina di 34 anni, con precedenti di polizia specifici, nel corso della serata di martedì 19 maggio è stata arrestata dagli uomini della Squadra Mobile della Questura e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.

Gli investigatori hanno notato nei pressi dell’abitazione della donna un movimento sospetto di persone, alcune delle quali già note. Uno di loro, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di eroina. Individuato l’appartamento del presunto spacciatore, d’intesa con il Pm di turno, è stata effettuata una perquisizione locale: in casa sono stati rinvenuti diversi contenitori, al cui interno erano nascosti complessivamente circa 17 grammi di eroina pronta per lo spaccio, bilancini di precisione, bustine in plastica per il confezionamento della droga, 300 euro in banconote di piccolo taglio e un'agenda con la contabilità relativa allo stupefacente venduto.

Alla luce di quanto scoperto, la donna è stata arrestata; dovrà rispondere non solo di detenzione a fini di spaccio, ma anche del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale perchè, in occasione del controllo, ha tentato di opporsi con la violenza alle indagini dei poliziotti.