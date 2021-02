Spacciavano chili di cocaina in Friuli, due arresti

Il personale della Polizia di Stato ha arrestato in - esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Udine, su richiesta della locale Procura della Repubblica - un cittadino italiano e uno dominicano, entrambi di 33 anni, per traffico di cocaina.

L'8 maggio 2020, all’esito di una articolata attività investigativa, erano stati fermati a Udine ,con circa 700 grammi di cocaina, due cittadini dominicani, un uomo e una donna, in Italia da diversi anni.

Le indagini sono poi proseguite da parte della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura di Udine, per individuare i responsabili delle forniture di droga.

Le indagini hanno permesso di raccogliere sufficienti prove nei confronti dei due trafficanti che hanno permesso al Gip del Tribunale di Udine di spiccare l'ordine di arresto. Come è emerso dalla complessa attività investigativa, il dominicano è risultato essere il punto di riferimento di vari spacciatori sudamericani operanti in provincia per rifornirsi di consistenti quantitativi di cocaina (a uno di questi avrebbe spacciato in circa 6 mesi almeno quattro chili di sostanza), distribuiti a connazionali e italiani. Il 33enne è emerso parallelamente anche nell'indagine dei militari dell’Arma di Latisana, che hanno fornito ulteriori elementi accusatori a carico dello spacciatore, ricostruendo l’attività illecita da parte di quest’ultimo anche nella Bassa Friulana. E' stato raggiunto e arrestato a Treviso, dove viveva temporaneamente.

La misura restrittiva carceraria nei confronti del 33enne italiano si è resa indispensabile poiché è risultato, nel corso dell’operazione antidroga, uno dei più attivi acquirenti di cocaina, che poi distribuiva sulla piazza di Udine e nella zona collinare. E' stato arrestato a Udine.